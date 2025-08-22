У Європі могли б заявити про підтримку Трампа в боротьбі за Нобелівську премію.

Європа може зробити президенту США Дональду Трампу продуманий "дипломатичний подарунок" - номінацію на Нобелівську премію миру, до якої американський лідер давно прагне. Це допоможе переманити Трампа на бік України у війні, пише The Economist.

"Перспектива стати лауреатом Нобелівської премії слідом за Теодором Рузвельтом, матір'ю Терезою та Мартіном Лютером Кінгом перетворила Трампа на "головного миротворця"... Він приписав собі заслугу в припиненні шести (а інколи й семи) воєн за стільки ж місяців", - пише видання.

Однак для досягнення результату Трампу доведеться розв'язати питання найскладнішої війни з усіх: повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це відкриває перед Європою нові можливості... Якщо мерехтливий міраж Нобелівської премії зможе спрямувати його на тіснішу взаємодію, то тим краще. Європейці сподіваються, що Трамп усвідомлює, що Росія насправді є перешкодою для реалістичної угоди - і, отже, для поїздки Трампа в Осло", - ідеться в статті.

Водночас, зазначає видання, у пристрасті Трампа до Нобелівських премій є і зворотний бік. Трамп "шукатиме заголовок про війну, що завершилася, залишаючи Володимиру Путіну відповідальність за дрібний шрифт". Однак Україні потрібні гарантії безпеки, які Америка мала б підтримати. Якщо переговори затягнуться, а вони, безсумнівно, затягнуться, Трампу, можливо, буде легше підштовхнути Україну до хиткого миру, ніж примусити Росію до міцного.

При цьому, зазначає The Economist, "навіть якщо європейські лідери не можуть домогтися для Трампа Нобелівської премії, їм слід голосно заявити про свою підтримку Трампа в боротьбі за премію, додавши рекомендаційні листи і натякнувши, що "з Осло говорили".

Видання зазначає, що такі номінації не мають жодної цінності; понад 100 000 гідних осіб можуть висунути на розгляд будь-кого, щороку до відбору проходять кілька сотень, одного разу серед номінантів був навіть Адольф Гітлер.

"Але цей жест буде добре сприйнятий у Мар-а-Лаго. Якщо Європа зможе обернути на свій бік нобелівські ілюзії пана Трампа, можливо, трохи блазнювання з Нобелівським лауреатом не завадить", - підкреслюється в статті.

Трамп і Нобелівська премія

Як писав УНІАН, на початку серпня Камбоджа оголосила, що висуне Трампа на Нобелівську премію миру. Так країна хоче відзначити допомогу в досягненні угоди про припинення вогню, що поклала край прикордонному конфлікту з Таїландом.

А державний секретар США Гілларі Клінтон заявила, що підтримає Трампа в боротьбі за премію, якщо йому вдасться домовитися про припинення війни в Україні та зупинити Путіна з його претензіями на українську територію.

