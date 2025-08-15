Давню мрію президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру неочікуваного підтримала колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон. Про це пише The Hill.
Гілларі Клінтон, яка була кандидаткою у президенти США від Демократичної партії на виборах 2016 року та програла Дональду Трампу, заявила, що підтримає Трампа в боротьбі за премію, якщо йому вдасться домовитися про припинення війни в Україні та зупинити Путіна з його претензіями на українську територію.
"Якби він міг покласти цьому край, не ставлячи Україну в ситуацію, коли вона змушена поступитися своєю територією агресору, тобто, в певному сенсі, підтвердити бачення Путіна про велику Росію. А натомість міг би дійсно протистояти Путіну, щоб чітко дати зрозуміти, що має бути встановлено перемир'я", — сказала вона співведучій подкасту "Raging Moderates" Джесіці Тарлов.
Вона додала, що якби президент Трамп став архітектором такого сценарію, то вона б висунула його на Нобелівську премію миру.
Видання нагадує, що Трамп дедалі частіше виступає за отримання премії. Нобелівською премією миру вже нагороджували президента США. У 2009 році її отримав тодішній президент Барак Обама - за його роботу в різних конфліктах.
Президент Трамп вже отримав підтримку у висуненні на номінацію від Пакистану , Камбоджі , Ізраїлю, посадовців адміністрації та законодавців-республіканців.
Як Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру
Як писав УНІАН, на початку серпня Камбоджа оголосила, що висуне Трампа на Нобелівську премію миру. Так країна хоче віжзначити допомогу у досяганні угоди про припинення вогню, що поклала край прикордонному конфлікту з Таїландом.
Нагадаємо також, що минулого року премію присудили японській організації тих, хто вижив під час ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі Nihon Hidankyo. Нобелівський комітет відзначив зусилля організації у очищенні світу від ядерної зброї.
А в 2022 році Нобелівську премію мира отримали три організації, серед яких була українська - "Центрі громадянських свобод". Вони розділили премію з російським "Меморіалом" та білоруською "Вясною".