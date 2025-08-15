Клінтон виступила в підтримку територіальної цілісності України.

Давню мрію президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру неочікуваного підтримала колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон. Про це пише The Hill.

Гілларі Клінтон, яка була кандидаткою у президенти США від Демократичної партії на виборах 2016 року та програла Дональду Трампу, заявила, що підтримає Трампа в боротьбі за премію, якщо йому вдасться домовитися про припинення війни в Україні та зупинити Путіна з його претензіями на українську територію.

"Якби він міг покласти цьому край, не ставлячи Україну в ситуацію, коли вона змушена поступитися своєю територією агресору, тобто, в певному сенсі, підтвердити бачення Путіна про велику Росію. А натомість міг би дійсно протистояти Путіну, щоб чітко дати зрозуміти, що має бути встановлено перемир'я", — сказала вона співведучій подкасту "Raging Moderates" Джесіці Тарлов.

Вона додала, що якби президент Трамп став архітектором такого сценарію, то вона б висунула його на Нобелівську премію миру.

Видання нагадує, що Трамп дедалі частіше виступає за отримання премії. Нобелівською премією миру вже нагороджували президента США. У 2009 році її отримав тодішній президент Барак Обама - за його роботу в різних конфліктах.

Президент Трамп вже отримав підтримку у висуненні на номінацію від Пакистану , Камбоджі , Ізраїлю, посадовців адміністрації та законодавців-республіканців.

Як Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру

Як писав УНІАН, на початку серпня Камбоджа оголосила, що висуне Трампа на Нобелівську премію миру. Так країна хоче віжзначити допомогу у досяганні угоди про припинення вогню, що поклала край прикордонному конфлікту з Таїландом.

Нагадаємо також, що минулого року премію присудили японській організації тих, хто вижив під час ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі Nihon Hidankyo. Нобелівський комітет відзначив зусилля організації у очищенні світу від ядерної зброї.

А в 2022 році Нобелівську премію мира отримали три організації, серед яких була українська - "Центрі громадянських свобод". Вони розділили премію з російським "Меморіалом" та білоруською "Вясною".

