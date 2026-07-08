Трамп розповів, чи збирається відвідати Київ

Трамп заявив, що не відкидає такої можливості.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би відвідати Україну, однак поки не знає, чи дозволить це зробити служба безпеки через війну.

Про це глава Білого Дому заявив під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції на полях саміту НАТО в Анкарі.

Відповідаючи на запитання журналістки про можливий візит до України, Трамп заявив, що не відкидає такої можливості.

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"Поїду, чого ж ні. Але, напевно, після завершення війни", – сказав Трамп.

Він додав, що навряд чи його Секретна служба була б у захваті, якби він поїхав в Україну під час війни, і поки не знає, чи дозволить вона йому це.

Водночас, за його словами, було б добре відвідати Київ без руйнувань, бо це дуже гарне місто.

Інші заяви на форумі в Анкарі

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що не поїде до Москви через атаки українських дронів по російській столиці.

Зокрема, Трамп звернувся до українського лідера з питанням, чи поїхав би він до Москви. Президент сказав, що це складно, там багато українських дронів, і небезпечно для нього.

Водночас, Трамп розповів, як він оцінює особистісні риси президента України і ініціатора війни Володимира Путіна. За його словами, вони обидва мають складний характер, "і від цього це не стає легшим".

При цьому, на його думку, впродовж останніх кількох тижнів було досягнуто значного прогресу.

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