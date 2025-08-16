Президент США Дональд Трамп охарактеризував зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці як "дуже хорошу".
За його словами, під час переговорів вдалося досягти великого прогресу - Путін хоче домогтися домовленості щодо України.
"Ми погодилися за багатьма пунктами... Зараз справа за Зеленським, довести угоду до кінця. І європейським країнам теж треба трохи взяти участь у цьому", - заявив він в інтерв'ю Fox News.
Трамп заявив, що сторони розпочинають підготовку зустрічі за участю його самого, Путіна й українського лідера Володимира Зеленського.
"І Зеленський, і Путін хочуть, щоб я був присутнім на їхній зустрічі. Я буду там", - сказав він.
За його словами, є "досить висока ймовірність" укладення угоди щодо врегулювання війни в Україні. Завершення війни ознаменує собою важливе досягнення як для Путіна, так і для Зеленського. Він додав:
"Ми майже досягли угоди. Тепер послухайте, Україна повинна погодитися. Можливо, вони скажуть "ні".
Трамп порадив Зеленському "укласти угоду".
"Укладіть угоду. Росія дуже велика держава. А Україна - ні", - сказав президент.
Він стверджує, що на переговорах було багато в чому узгоджено питання про гарантії безпеки Україні, а європейським країнам теж треба "трохи взяти участь" в українському врегулюванні".
Зустріч Трампа і Путіна
Трамп на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним після майже тригодинних переговорів заявив, що "угоди немає, поки немає угоди".
Він зазначив, що лідерам не вдалося досягти угоди щодо врегулювання війни Москви в Україні, хоча він охарактеризував зустріч як "дуже продуктивну". Путін знову згадав якісь "першопричини конфлікту".