Зустріч на Алясці Володимира Путін і Дональда Трампа тривала вдвічі менше від запланованого.

Президент Трамп зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському та європейським лідерам після саміту з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє телеканал Fox News.

За інформацією телеканалу, одразу після завершення переговорів у вузькому форматі президент США зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам.

Близький до Зеленського співрозмовник стверджує, що український президент поки що не отримував жодних звісток від Трампа після переговорів із путіним і назвав ситуацію "дуже дивною", заявив кореспондент Financial Times в Україні Крістофер Міллер.

Інше джерело охарактеризувало підсумки саміту на Алясці як "нічогобургер" (nothingburger - вислів, який використовують для опису ситуації, що привертає багато уваги, але при ближчому розгляді виявляється практично неважливою).

Зустріч Трампа і Путіна

У разі невдачі переговорів нових зустрічей із Володимиром Путіним може не бути ніколи, заявив Трамп в інтерв'ю Fox News, яке було записано в літаку незадовго до початку переговорів.

Політик заявив, що "не має наміру витрачати час даремно" і розраховує на прогрес щодо України вже цього тижня.

За словами американського лідера, у наступній зустрічі (якщо переговори пройдуть успішно) візьмуть участь Зеленський, Путін і він сам.

У Білому домі розглядають як "заохочення", так і "покарання" для Росії залежно від перебігу переговорів, пишуть CNN, Bloomberg і Reuters. Як жорсткі заходи обговорюються санкції проти "Роснефти", "Лукойла" і "тіньового флоту", а також нові торгові мита.

