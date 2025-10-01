Якщо резервні системи повністю відключаться, тоді виникне загроза розплавлення ядерного палива.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) лишається небезпечною. Це підтвердили експерти міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомили в пресслужбі "Міненерго".

Зазначається, що Міненергетики та Міністерство закордонних справ працює з міжнародними організаціями для всебічного інформування про дії окупантів на ЗАЕС, які становлять пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього регіону.

"МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення. За повідомленням агентства, наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах, поточних запасів пального для їх роботи вистачить на 10 днів", – додали в "Міненерго".

Зокрема гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що з погляду ядерної безпеки ситуація є нестабільною. Адже якщо резервні системи повністю відключаться – виникне загроза розплавлення ядерного палива.

"Міністерство енергетики у взаємодії з міжнародними партнерами закликає світову спільноту посилити тиск на російську федерацію для запобігання ядерній катастрофі та якнайшвидшого повернення окупованої станції під контроль України", – додали в "Міненерго".

Ситуація на Запорізькій АЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗАЕС припинила отримувати електроенергію з енергосистеми України. Тоді повідомлялося, що запасів палива на генераторах вистачить на 10 днів.

The Guardian відзначав, що через дії окупантів, на ЗАЕС можливе повторення сценарію Фукусіми. Зазначається, що тести, проведені європейськими регуляторними органами показали, що АЕС повинна бути здатна працювати без зовнішнього електропостачання протягом 72 годин. Довший термін раніше не випробувався.

