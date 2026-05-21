Трамп збудує в Грузії хмарочос імені себе

До проекту причетні грузинські олігархи, які перебувають під санкціями США за проросійську діяльність.

Компанія The Trump Organization, що належить президенту США, збудує в столиці Грузії 70-поверховий хмарочос із серії Trump Tower. Очікується, що він стане найвищою будівлею на Кавказі, пише Domus.

Будівля стане центральним елементом архітектурного комплексу The Tbilisi Downtown, який складатиметься загалом із шести хмарочосів. Комплекс планують звести на місці колишнього іподрому.

Повідомляється, що об'єкт спроектує архітектурна компанія Gensler, а безпосреденьо будівництвом займатиметься грузинський забудовник Archi Group, що належить колишньому депутату від правлячої партії "Грузинська мрія". Крім того, сама ділянка, на якій збудують "Вежу Трампа", начебто опосередковано належить проросійському олігарху і засновнику "Грузинської мрії" Бідзіні Іванішвілі. Цікаво, що наприкінці 2024 року адміністрація Байдена наклала санкції на Іванішвілі.

Слід зауважити, що Дональд Трамп виношує плани будівництва хмарочоса в Грузії вже півтора десятиліття. Як пише Domus, ще у 2012 році Трамп особисто приїздив до Грузії і зустрічався з тодішнім президентом Михаїлом Саакашвілі, щоб обговорити будівництво 47-поверхової висотки у курортному Батумі. Але після кількох років затримок проєкт зрештою скасували у 2017 році, коли Трамп вперше став президентом.

Цікаво також зауважити, що за останні кілька місяців у світі було скасовано вже два подібні проекти будівництва Trump Tower. Перший - у Сербії, де плани збудувати готель на місці колишньої будівлі Генштабу обернулися політичним скандалом і кримінальною справою проти міністра культури. Другий проект заглох в Австралії, де ім'я Трампа віднедавна прирівнюється до брудної лайки через його політику на посаді президента США.

