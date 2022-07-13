Санкційні товари заборонено провозити автомобільним транспортом.

Європейська комісія опублікувала додаткові інструкції для країн-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії. Зазначається, що вони не є обов'язковими для виконання, а мають рекомендаційний характер.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Транзит санкційних товарів автомобільним транспортом з російськими операторами заборонений відповідно до заходів ЄС. Такої подібної заборони для залізничного транспорту не існує, за умови, що це не завдає шкоди зобов'язанням держав-членів щодо здійснення ефективного контролю", - вказується в роз'ясненні.

Також наголошується, що транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений незалежно від виду транспорту.

Комісія наголосила на важливості моніторингу двосторонніх торгових потоків між Росією і Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не зможуть потрапити на митну територію ЄС.

Як раніше повідомляв УНІАН, литовська залізнична компанія LTG Cargo з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Литва не пропустила на свою територію понад 30 російських вантажівок.

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