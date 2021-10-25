Іноземці били прикордонників гілками та кидали каміння.

Десяток мігрантів атакували кордон Польщі з боку Білорусі. В результаті спроби прориву постраждали двоє польських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба міграційної служби Польщі.

За даними прикордонників, всього намагалися прорватися приблизно 60 осіб. Іноземці використовували палиці та кидали каміння в прикордонників й військових.

Читайте такожУ Туреччині затримали групу туристів з Росії: їм загрожує до 7 років в язниці (відео)"Один з солдатів отримав удар гілкою по обличчю, а інший - каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити в лікарню в Білостоці. Їхньому життю нічого не загрожує, вони вже виписані з лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також кілька прикордонників отримали легкі травми.

За непідтвердженими даними, серед мігрантів були білоруські солдати в цивільному. Вони намагалися розрізати загородження з дроту.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", йшлося в спільній заяві прем'єр-Міністрів цих країн, оприлюдненій 23 серпня.

У цьому ж документі Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Брюссель назвав однією з причин такого рішення використання офіційним Мінськом мігрантів як інструменту проти ЄС.

29 вересня Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Автор: Анастасія Горбачова