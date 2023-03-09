Це не перший випадок, коли наявність прапора на балконі будівлі викликає невдоволення у представників партії "Відродження".

У Болгарії кандидат в народні депутати від проросійської партії "Відродження" Атанас Штефанов зняв український прапор з будівлі мерії Софії і скинув його з балкона.

На опублікованому в мережі відео чути, як він кричить: "Геть з Болгарії, фашистські українці". Потім він піднімає український прапор, який називає "ганчіркою" і знову кидає його на тротуар. "Ми зняли фашистський прапор, якому там нагорі не місце. Його там давно не повинно було бути. Смерть фашизму, ми не будемо узаконювати фашистів і Голокост", - цитує його видання news.bg.

Відзначається, що прихильники партії вимагали прибрати прапор ще 12 жовтня, а кількома місяцями раніше прихильникам партії вдалося зняти його, найнявши будівельні ліси. Прапор повернули на балкон.

Відео дня

Пізніше з'ясувалося, що прапор зняв заступник голови Софійської муніципальної ради Борислав Іванов. Це коштувало йому посади.

Позиція Болгарії у війні

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення Болгарія відмовлялася передавати Україні техніку радянських часів, проте обіцяла прийняти на ремонт військову техніку.

Наприкінці 2022 року вони заявили, що хочуть передати українській армії стрілецьку зброю та боєприпаси.

За даними журналістів, за два роки Болгарія поставила Україні озброєння на суму понад $1 млрд доларів, але через ряд інших країн.

Водночас група представників Народних зборів хотіла визнати рішення про надання військової допомоги Україні неконституційним, проте суд відхилив їх клопотання.

Вас також можуть зацікавити новини: