Глав МЗС Чехії заявив, що кожна держава має право вирішувати власне майбутнє.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив на необхідності деескалації з російської сторони як умови переговорів і відхилив пропозиції щодо гарантій безпеки, представлені Росією, як неприйнятні.

Про це він заявив на міністерській зустрічі НАТО, передає "Європейська правда".

"Міністр Ліпавський та його колеги з НАТО погодилися з необхідністю підтримки безпеки та суверенітету України та підготовки до подальшої ескалації або можливого військового конфлікту. Міністри були єдині в необхідності стримувати Росію від можливої агресії. На думку Чехії, сформульовані Росією вимоги не можуть бути відправною точкою для переговорів", - йдеться у заяві чеського МЗС.

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Ліпавський заявив, що кожна держава має право вирішувати власне майбутнє, і нагадав, що сфери впливу, які обмежують суверенітет держави, також були відкинуті Основоположним актом Росія-НАТО, який сама Росія підписала на найвищому рівні у 1997 році.

Як повідомлялося, наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.

Україна - НАТО - Росія: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс не піде на компроміси з РФ стосовно майбутнього членства інших країн.

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