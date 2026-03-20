У Данії готувалися до нападу США на Гренландію, збиралися підривати аеродроми, - DR

Данія та її європейські союзники готувалися до можливого нападу Сполучених Штатів Америки на Гренландію. Усе через територіальні претензії американського лідера Дональда Трампа.

Про це йдеться у матеріалі видання DR, яке говорило з ключовими джерелами в уряді Данії, вищим офіцерським складом, а також високопосадовцями та джерелами в розвідці Данії, Франції та Німеччини.

Зокрема, коли данських солдатів поспіхом перекидали на острів, вони мали при собі вибухівку. У разі потреби військові могли підірвати злітно-посадкові смуги в Нууку та Кангерлуссуаку. Це завадило б висадці американських військ, якби Трамп пішов на силове захоплення острова. У вантажі також була кров, щоб поранені могли отримати допомогу, якби дійшло до бойових зіткнень.

Повідомляється, що ще на початку 2025 року, невдовзі після обрання Дональда Трампа президентом США, Данія активно шукала політичної підтримки. Копенгаген прагнув уникнути ескалації з Вашингтоном, але і не збирався капітулювати, якби все дійшло до нападу на Гренландію.

Однак вже у січні 2026 року Данія пришвидшила розгортання сил на острові. Приводом цьому стала, зокрема, операція США у Венесуелі, коли було затримано диктатора Ніколаса Мадуро, кажуть співрозмовники видання.

"У найкоротші терміни спершу передовий загін, що складався з данських, французьких, німецьких, норвезьких та шведських солдатів, був перекинутий літаками до Нуука та Кангерлуссуака. Одразу за ними рушили основні сили, до складу яких увійшли бійці Драгунського полку з Хольстебро, елітні спецпризначенці з Єгерського корпусу (Jægerkorpset) та французькі альпійські стрільці, спеціально навчені для ведення війни в умовах екстремального холоду та гірської місцевості", – йдеться в матеріалі.

Водночас у напрямку Північної Атлантики було відправлено данські винищувачі та французьке військове судно, додають автори.

Метою присутності на землі контингенту під прапорами різних країн було поставити США перед необхідністю вчинити масштабний ворожий акт, якби Трамп дійсно захотів захопити Гренландію військовим шляхом. Одне з джерел зауважило, що це були не навчання, а більш серйозна справа.

Амбіції Трампа щодо Гренландії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не раз висловлювався щодо "придбання" Гренландії. Він допускав і інші шляхи встановлення контролю над островом.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс казав, що Гренландія має стратегічне значення для національної безпеки Америки. За його словами, Данія нібито недостатньо інвестує в безпеку острова, а відповідальність за його захист насправді несе Вашингтон.

