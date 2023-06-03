Поліціяу затримувала протестувальників навіть з чистими плакатами.

У Грузії ввечері 2 червня під стінами парламенту проходив протест проти проросійського курсу влади, поліція затримала кілька людей.

Як повідомляє Newsgeorgia.ge, протистояння між поліцією та учасниками акції тривало кілька годин. Учасники акції звинувачували уряд в проросійському курсі і висловлювали підтримку Беці Григоріадісу, оштрафованому судом на 2000 ларі за спробу поставити намет біля парламенту.

Мітингувальники не здійснювали активних дій, проте поліцейські боролися з плакатами, які вважали образливими. Присутніх затримували, як тільки на акції з'являлися нові банери, причому роздратування поліції викликали навіть чисті аркуші.

Відзначається, що в перервах між втручаннями поліції присутні співали, святкували дні народження учасників і придумували нові ідеї для плакатів. Також періодично вони читали поліцейським витяги з Конституції Грузії. Частина плакатів були з написами на старовинному грузинському алфавіті, щоб силовики не могли зрозуміти, що на них написано.

За підсумками акції МВС підтвердило затримання трьох осіб. Ще частина учасників відводили в сторону або саджали в машини, і потім відпускали.

Також наголошується, що на 21.00 в суботу біля парламенту анонсована нова акція під гаслом "Захистимо свободу вираження".

"Нашу похвальну міліцію перетворили на "міліцію" – як це буває в путінській Москві, що якщо ти протестуєш проти путінського режиму, то людей б'ють і тягнуть, саме це сьогодні І сталося в центрі Тбілісі", - заявив голова" Єдиного національного руху " Леван Хабеішвілі.

Неурядові організації зажадали МВС негайно звільнити всіх затриманих і припинити незаконне обмеження свободи слова.

Грузія та її відносини з Росією

Незважаючи на те, що грузинський народ підтримує Україну в її війні з Росією, а в ЗСУ навіть воює окремий добровольчий "Грузинський легіон", зі ставленням правлячої партії країни все не так гладко.

Зокрема, раніше Грузія відновила з Росією авіасполучення, що викликало різку критику з боку Євросоюзу. Також під час прибуття першого рейсу з Росії в Тбілісі пройшов протест.

Також прем'єр-міністр Грузії раніше заявив про те, що причиною військової агресії Росії стало прагнення України до НАТО.

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