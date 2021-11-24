У салоні автобуса, який у ніч на 23 листопада потрапив у смертельну аварію на автомагістралі "Струма" в Болгарії, перебувала родина з 11 людей.
Про це повідомляє видання Traffic News з посиланням на македонські ЗМІ.
Сім’я гуртом їздила на відпочинок до Стамбула, проте поверталася додому автобусом, який на виїзді з Туреччини потрапив у смертельну ДТП.
Серед загиблих також встановлена особа вчительки початкових класів з села Студеничани Північної Македонії, її донька і ще двоє мешканців з цього ж села.
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Серед жертв – 27-річний Газменд Укалі і 23-річна Альбіна Белулі. Хлопець відзначав свій день народження з коханою у Туреччині.
Більшість загиблих – громадяни Північної Македонії, проте були й туристи з Сербії і Бельгії. Найменшим було по 4 роки – брати-близнюки Луан та Албан Ахметі.
У Болгарії та Північній Македонії 24 листопада оголошено триденну жалобу.
Що відомо
Аварія з подальшим загорянням сталась у 3:00 ранку за місцевим часом 23 листопада.
В транспорті з македонською реєстрацією їхали 52 людини. Серед загиблих - 12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони під наглядом медиків.
Точні причини ДТП встановлюють слідчі.
У МЗС України відповіли, що у ДТП постраждалих громадян України немає.
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