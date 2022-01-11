Євродепутата розлютили слова Лаврова про НАТО.

У МЗС Росії відреагували на слова екс-глави МЗС Польщі та чинного євродепутата Радослава Сікорського, який назвав Росію "серійним ґвалтівником".

Сікорський 11 січня у Twitter, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що НАТО нібито захоплює "осиротілі" після СРСР території, написав: "Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним ґвалтівникам. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях".

Речниця російського міністерства Марія Захарова у традиційному грубому стилі відповіла євродепутату у своєму Telegram.

"Росія – жіночого роду. Схоже, Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття", – відповіла Захарова.

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З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі нібито загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу 9 січня у Женеві відбулась зустріч представників США й Росії зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Проте Вашингтон досі не знає, чи планує РФ прибирати свої війська.

За даними NYT 8 січня, російські війська оточують Україну з трьох сторін, зокрема у місцях легкої досяжності Києва.