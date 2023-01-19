На думку голови Військового комітету НАТО, танки важливі для вигнання росіян з української території.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не мають сумнівів, що українські військові у війні з Російською Федерацією теж повинні мати танки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер сказав на прес-конференції за підсумками засідання цього комітету на рівні начальників генеральних штабів.

"У такій війні, яка зараз ведеться, кожен вид озброєння є необхідним. Росіяни воюють із залученням танків, тож українці теж потребують танків", - наголосив Бауер.

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Він зазначив, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувач Збройних сил США в Європі, генерал Крістофер Каволі також вважає, що якщо супротивник має танки, то українці теж повинні мати танки.

"Це з точки зору відповідності: що має ворог – є необхідним для українців. І, з огляду на прагнення України повернути свої території, захоплені росіянами, танк є важливим озброєнням для боротьби з росіянами і для вигнання їх з української території", - сказав Бауер.

Своєю чергою, як заявив Каволі, не існує конкретної системи озброєння, яка може бути "магічним засобом". "Потрібен баланс усіх систем. Зрештою, танки концептуально зводяться до балансу між вогневою потугою, мобільністю і захистом", - сказав Каволі.

Говорячи про танки західного виробництва, він додав, що сучасні західні технології перевершують російські технології. Водночас, як уточнив Каволі, це стосується не лише танків, а й усіх системних аспектів: логістики, постачання, обслуговування, здатності виявляти цілі тощо.

Танки для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 січня під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard (14 одиниць за стандартами НАТО). Як повідомив польський лідер під час спільного брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та Литви Гінатасом Наусєдою, роту танків передадуть у рамках міжнародної коаліції.

14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив передачу Україні 14 танків Challenger-2 та додаткових артилерійських систем. Challenger-2 є основним бойовим танком британської армії.

Сьогодні, 19 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не тільки чекає на підтримку партнерів у постачанні танків, але й займається власним виробництвом. Під час брифінгу з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем Зеленський наголосив, що проти тисяч танків РФ недостатньо мужності українських військових та мотивації нашого народу.

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