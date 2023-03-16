Фірма сприяла відбудовуванні Кримського моста.

Німецька компанія отримала штраф у розмірі 1,3 мільйони євро за порушення правил санкції проти Російської Федерації. Як повідомляє Tagesschau, фірма продала до Росії гідравлічний молот, котрий використовували під час будівництва Кримського мосту.

Таким чином підприємство не дотрималося правил санкції Європейського союзу проти Росії. Був порушений "Закон про зовнішню торгівлю та платежі".

Більше того, компанія не тільки виступила постачальником техніки, а й відправила до Кримському мосту свого працівника, котрий проводив технічний супровід цього гідравлічного молота.

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Штраф на компанія наклав окружний суд міста Кіль. Підприємство розташоване у землі Шлезвіг-Гольштейн на Півночі Німеччини. Назва фірми не повідомляється.

Санкції ЄС проти Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН 13 березня, Європейський союз продовжив санкції проти Росії ще на пів року. Вони торкаються майже 1,5 тисячі осіб та більше 200 організацій з РФ.

Французькі аналітики заявили, що санкції проти російської нафти зменшили заробітки Москви вдвічі. Але це відбулося не за рахунок зменшення експорту сировини.

На думку Дмитра Кулеби ЄС впроваджує не надто потужні санкції проти промислового сектору Росії, який займається виробництвом ракет. ЄС міг реалізувати більше обмежень, однак зробив це далеко не у всіх випадках.

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