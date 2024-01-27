Чоловік викликав підозри у митників, тому його речі вирішили додатково перевірити.

В аеропорту Мюнхена (Німеччина) затримали 66-річного громадянина України. Під час вибіркового огляду особистих речей пасажирів у його валізі знайшли товсті пачки купюр по 20 та 50 євро.

Як повідомляє BILD, усього чоловік перевозив 455 000 євро. Він збирався вилетіти на Кіпр.

Під час огляду мандрівник повідомив, що має лише 300 євро. Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу. Це викликало підозру у правоохоронців.

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Як заявили у митній службі, зараз там з'ясовують, "чи це є відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися". Швидше за все, купюри конфіскують на користь держави.

Інциденти з українцями за кордоном

У жовтні в Італії сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП з автобусом у місті Местре (Венеція) загинула 21 особа. Серед жертв – девʼятеро українців.

У вересні в Чорногорії сталася смертельна ДТП – автобус впав з обриву. Серед постраждалих є українець. Йому довелося ампутувати кінцівку.

У Британії в аварії загинула українка з двома дітьми. Інцидент стався на початку вересня. Відомо, що в ДТП загинули 35-річна Дарія Бартєнєва, її 6-річний син Ігор та 15-річна падчерка Анастасія.

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