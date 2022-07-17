У різних містах Ізраїлю останнім часом проводиться все більше антиукраїнських демонстрацій, які проплачує Російська Федерація.
Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі у своєму Facebook.
Там зазначили, що поряд з помітною пропагандистською атакою в соцмережах, спостерігається проведення антиукраїнських демонстрацій, які фінансуються російським урядом. Такі проплачені мітинги відбулися в Хайфі, Нетанії та перед українським посольством в Ізраїлі.
"Ми не шоковані й не здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення в оману ізраїльської громадськості. Незважаючи на сплановані демонстрації, ми усвідомлюємо, що ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну та виступає проти жорстоких нападів Росії", - зазначив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Як повідомляв УНІАН, Росія розгорнула пропагандистську кампанію в Німеччині з метою дискредитувати Україну та українську владу й зменшити рівень підтримки нашої країни.
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