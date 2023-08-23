ЦНС повідомляє, що на території Білорусі починається активний рух "вагнерівців".

У ПВК "Вагнер" існує давно розроблений затверджений механізм дій на випадок смерті Євгена Пригожина або Дмитра Уткіна.

Як стало відомо одному з пропагандмстських видань, оскільки Євген Пригожин мав постійну загрозу власному життю, в тому числі тому що регулярно перебував на передовій і в інших обставинах, у ПВК "Вагнер" існує чіткий механізм дій на випадок його смерті.

Джерело говорить, що затверджений і вводиться автоматично на всіх командирів ПВК. Якщо загибель Пригожина або командира "групи Вагнера" Дмитра Уткіна під час аварії бізнес-джета з номером RA-02795 підтвердиться, то алгоритм буде запущений негайно. Однак джерело відмовилося уточнювати, що саме цей механізм має на увазі, але він окремо зазначив, що це в будь-якому випадку буде дуже погана новина.

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ЦНС повідомляє, що на території Білорусі починається активний рух "вагнерівців".

"На тлі ймовірної смерті терориста Євгена Пригожина, його соратники формують колони для виїзду з таборів. За даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів "вагнерівців" у Білорусі. Колони направляються в напрямок кордону з РФ, але спецслужби РБ намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців", - пише ЦНС.

Як пише "Беларусі Гаюн", надходить інформація, що в районі табору ПВК "Вагнер" у селі Мель та в Осиповичському районі на даний момент спостерігаються сильні перебої у роботі мобільного інтернету.

За підсумками ради командирів "Вагнера", буде опублікована заява, - росЗМІ з посиланням на джерело з ПВК.

Аварія літака Пригожина-деталі

Літак Пригожина зазнав аварії в Трверській області. Телеграм-канал ПВК" Вагнер " grey Zone писав, що джет Пригожина збила ППО, канал ВЧК-ОГПУ - що по літаку вдарили двома ракетами з-300, а Mash і Baza - що на борту джета міг статися вибух.

На борту літака знаходилися сім пасажирів і три члени екіпажу. За даними " Фонтанки "і Собчак, серед пасажирів були Пригожин і командири ПВК"Вагнер".

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