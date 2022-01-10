У Саудівській Аравії відкрили перший у світі готель для верблюдів.
Як пише Gulf News, понад 50 осіб обслуговують 120 номерів закладу Rest Assured, де власники можуть залишити свої "кораблі пустелі" під наглядом.
Верблюди - популярні тварини у Саудівській Аравії, а зараз в Королівстві проходить шостий щорічний Фестиваль верблюдів короля Абдул-Азіза.
Персонал готелю пропонує догляд за тваринами, прибирання за ними та їх охорону. П'ятизіркові послуги також включають подачу їжі та теплого молока.
Оплата здійснюється за ніч і становить близько 400 саудівських ріалів (близько 3000 гривень).
Як повідомляв УНІАН, раніше в Саудівській Аравії понад 40 верблюдів зняли з конкурсу краси. З'ясувалося, що десяткам тварин зробили ботокс, підтяжку обличчя, а також вкололи гормони, що стимулюють м'язи.
А в Китаї встановили перший у світі світлофор для верблюдів.