Персонал готелю пропонує догляд за тваринами, прибирання, охорону, а також подачу їжі та теплого молока.

У Саудівській Аравії відкрили перший у світі готель для верблюдів.

Як пише Gulf News, понад 50 осіб обслуговують 120 номерів закладу Rest Assured, де власники можуть залишити свої "кораблі пустелі" під наглядом.

Верблюди - популярні тварини у Саудівській Аравії, а зараз в Королівстві проходить шостий щорічний Фестиваль верблюдів короля Абдул-Азіза.

Персонал готелю пропонує догляд за тваринами, прибирання за ними та їх охорону. П'ятизіркові послуги також включають подачу їжі та теплого молока.

Оплата здійснюється за ніч і становить близько 400 саудівських ріалів (близько 3000 гривень).

Як повідомляв УНІАН, раніше в Саудівській Аравії понад 40 верблюдів зняли з конкурсу краси. З'ясувалося, що десяткам тварин зробили ботокс, підтяжку обличчя, а також вкололи гормони, що стимулюють м'язи.

А в Китаї встановили перший у світі світлофор для верблюдів.

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