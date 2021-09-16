Застрелений поліцейськими Роберт Андерсон - темношкірий однопрізвищник популярного кіногероя Нео - вірив, що живе у "матриці", а всю поліцію США контролює таємний уряд.

Співробітники американської поліції впритул розстріляли темношкірого з мачете, який намагався напасти на них.

Відео з нагрудної камери одного з поліцейських викладено на YouTube-каналі офісу місцевого шерифа.

Інцидент стався в місті Дель Норте (штат Каліфорнія, США) ще 25 серпня.

Шерифу міста надійшло повідомлення про чоловіка, який перегородив автомобілем шосе на в'їзді в місто. Він також погрожував іншим водіям.

На місце прибув один із співробітників, який переконав американця Роберта Андерсона покласти холодну зброю на землю.

Виявилося, що у чоловіка були проблеми з психікою - він запевняв, що живе в матриці, А всю поліцію США контролює таємний уряд. При цьому з себе Андерсона вивела сварка з його дівчиною, яка була поруч.

Пізніше на місце прибуло підкріплення. Але в якийсь момент Андерсон схопив з землі мачете і кинувся на дівчину. Співробітники поліції у відповідь відкрили вогонь.

Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Увага! Відео містить сцени насильства!!!

Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня 2020 року. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який арештував Флойда, в ході затримання тиснув коліном на його шию і ігнорував скарги арештованого на брак повітря. Шовіна заарештували і пред'явили звинувачення у вбивстві.

Смерть Джорджа Флойда спровокувала протести проти расової дискримінації в США та інших країнах.

У підсумку суд в Міннеаполісі (штат Міннесота, США) засудив Дерека Шовіна до 22,5 років в'язниці.

Автор: Денис Прядко