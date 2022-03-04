Дипломати вказали, що"обстріл Путіним найбільшої в Європі атомної електростанції робить ще один крок вперед в його пануванні терору".

У США засудили напад Російської Федерації на Запорізьку атомну електростанцію. У Вашингтоні назвали обстріл АЕС військовим злочином.

Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні в Twitter.

"Напад на атомну електростанцію є військовим злочином. Обстріл Путіним найбільшої в Європі атомної електростанції робить ще один крок вперед в його пануванні терору", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, в результаті чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6: 20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих і травмованих не було.

Як повідомили в Держатомрегулюванні України, енергоблоки Запорізької АЕС зберігають цілісність, змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано. Однак майданчик станції захоплений військовими силами РФ.