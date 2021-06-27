Правоохоронці затримали близько 20 осіб, зокрема фоторепортера.

Турецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який попри заборону влади зібрався на прайд-парад у центрі Стамбула в суботу, 26 червня.

Правоохоронці затримали близько 20 осіб, зокрема фоторепортера, передає Reuters. Поліцейські у захисному спорядженні застосовували силу до учасників заходу.

Зазначається, що раніше у ході у Стамбулі брали участь тисячі людей, проте останніми роками влада Туреччини неодноразово забороняла прайд-заходи. При цьому країна з 1999 року є кандидатом на вступ до Європейського союзу, але процес її приєднання ускладнений напруженістю з низки питань, зокрема й прав людини.

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Переклад: Катерина Комолова