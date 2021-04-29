Жителі змушені ховатися в під'їздах, щоб купити продукти в держкрамницях зі зниженими цінами.

У Туркменістані влада забороняє формування черг до державних крамниць, де можна купити найнеобхідніші продукти за субсидованими цінами.

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Як повідомляє "Радіо Азатлик", два тижні тому син президента Сердар Бердимухаммедов заборонив населенню збиратися перед магазинами в столиці Ашхабаді, заявивши, що великі черги «дискредитують імідж» його батька. Подібні обмеження тепер введені і в адміністративному центрі Лебапського велаяту Туркменабада.

За новими правилами, попередньо зареєстровані громадяни можуть прийти в магазин за товарами тільки в призначений час, після дзвінку продавця.

На відміну від Ашхабада, черги в Туркменабаді не були повністю заборонені, перед магазинами дозволяють збиратися до чотирьох осіб. При цьому інші громадяни змушені чекати в під'їздах сусідніх будинків, поки не підійде їх черга.

"Співробітники поліції не дозволяють шикуватися в чергу перед магазинами понад четверо осіб. Товари також продаються через чорний хід, а не через головний вхід в магазин. Якщо хтось захоче протестувати, поліція погрожує заарештувати його і виключити з черги в якості покарання», - розповів журналістам житель Туркменабаду.

Зазначається, що затяжна економічна криза в Туркменістані і зниження курсу національної валюти на чорному ринку знизили купівельну спроможність населення. В результаті чимало жителів країни не в змозі купувати продукти в звичайному роздрібі і залежать від товарів за субсидованими цінами в державних магазинах.

Люди починають шикуватися в черги перед держкрамницями рано вранці, щоб мати можливість купити субсидовані товари. Зазвичай продукція швидко закінчується, на всю чергу її не вистачає. При цьому в таких магазинах товари відпускаються з 6 до 8 ранку.

В місяць на одну людину зазвичай продається по 1 літру бавовняного масла, 1 літру соняшникової олії, 1 кг цукру і 1 кг рису. Також затребуваними продуктами є курячі яйця і стегенця, але вони рідко бувають у продажу.

Водночас громадяни, які раніше не змогли придбати свій продуктовий пайок в 1 кварталі року, позбавляються можливості його купити. Пайок прогорає. Про це покупців попереджають продавці в державних магазинах.

Туркменська влада офіційно не визнає наявність серйозних економічних проблем і продовольчої кризи. Замість цього вони чинять тиск на населення і вводять нові обмеження.

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Автор: Дмитро Захаров