Посла Вірменії в Москві викликали до Міністерства закордонних справ Росії, де йому зробили "жорстке подання" через "серію недружніх кроків". Про це повідомляє прес-служба російського МЗС.
Використовуючи специфічний "новояз", російський МЗС повідомив, що вони "відфіксували" появу "в офіційних колах і політичній еліті" Вірменії сумнівів щодо доцільності подальшої участі країни в ОДКБ (російський аналог НАТО) і в цілому союзницьких відносин з РФ.
Також російських дипломатів обурили "недружні кроки" з боку Єревана:
- запуск процесу ратифікації Римського статуту;
- поїздка до Києва дружини вірменського прем'єра Миколи Пашиняна - Анни Акопян – з передачею гуманітарної допомоги "київському нацистському режиму";
- проведення на території Вірменії військових навчань за участю США.
"У зв'язку з цим до МЗС Росії був викликаний посол Вірменії в Москві B. В. Арутюнян, якому зроблено жорстке подання. Крім того, передано ноту протесту", – заявило російське МЗС.
Чим Росії не догодив Римський статут
Як писав УНІАН, в середині березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у справі про масову депортацію українських дітей. У теорії будь-яка країна, яка підписала Римський статут, що служить правовою основою роботи МКС, зобов'язана виконати цей ордер, щойно у неї буде така можливість.
Незабаром після цього Конституційний суд Вірменії визнав, що можлива ратифікація Римського статуту не суперечить вірменській Конституції. У вересні уряд Вірменії направив до парламенту проект постанови про ратифікацію Римського статуту. Якщо ратифікація відбудеться, формально Вірменія буде зобов'язана заарештувати Путіна, щойно він з'явиться на вірменській території.