Для Європейського Союзу є дуже важливим, щоб Україна ратифікувала Римський статут.

Євросоюз і країни G7 вважають, що найбільш реалістичною перспективою притягнути до відповідальності керівництво Росії й інших винних за злочини агресії проти України буде гібридний трибунал.

Про це пише DW із посиланням на високопосадовця Євросоюзу. За його словами, найбільш імовірним варіантом здійснення правосуддя буде міжнародний трибунал під українською юрисдикцією.

"Трибунал слугуватиме політичному імперативові, який полягає у притягненні до відповідальності", - сказав чиновник.

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Він додав, що для Європейського Союзу є дуже важливим, щоб Україна ратифікувала Римський статут.

Трибунал для засудження Росії - що відомо

Наприкінці 2022 року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний суд для переслідування злочину агресії РФ проти України. Розглядалися два варіанти:

спеціальний незалежний міжнародний трибунал, що ґрунтується на багатосторонньому договорі;

"гібридний суд", котрий поєднав би юрисдикцію конкретної країни, наприклад України, та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.

У Єврокомісії зазначили, що для реалізації обох варіантів потрібна потужна підтримка ООН. Адже за злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво країни, яке має міжнародний імунітет. Оскільки у Раді безпеки ООН Росія заблокує ухвалення резолюції, її може схвалити Генеральна Асамблея ООН.

На підставі її рішення прокурор спеціального суду може ухвалити вердикт про позбавлення імунітету вищого керівництва суверенної держави.

"Прокуратура має надати дуже солідну справу", - сказав високопосадовець у Брюсселі, наголосивши на важливості відкриття Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України в Гаазі. За даними Швеції, що наразі головує в Раді ЄС, такий центр має розпочати роботу наприкінці червня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує своє бачення щодо створення спеціального трибуналу з метою покарання за злочини проти нашої держави президента Росії Володимира Путіна та його оточення, але не формат "гібридного трибуналу".

А за словами заступниці Держсекретаря США Вікторії Нуланд, міжнародний трибунал, у рамках якого Росію буде притягнуто до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути створений до літа.

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