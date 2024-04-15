Тегерану не вистачає військової потужності, необхідної для реалізації його намірів.

Усе, чого Іран домігся, запустивши свої безпілотники і ракети по Ізраїлю - це продемонстрував справжні масштаби свого військового безсилля.

Як пише The Telegraph, тільки одному з приблизно трьохсот дронів і ракет, випущених іранцями по Ізраїлю, вдалося досягти своєї мети, водночас більшість із них було знищено задовго до того, як вони наблизилися до ізраїльської території. І як пише видання, зовсім не варто дивуватися тому, що перша спроба Ірану вступити в пряму конфронтацію з Ізраїлем зазнала нищівної поразки.

"Нездатність Росії досягти своїх військових цілей в Україні частково пояснюється неефективністю іранських безпілотників, які Тегеран поставив Москві в значних кількостях, але які виявилися непорівнянними з переважаючими системами протиповітряної оборони України, більша частина якої надається з боку Заходу", - пише видання.

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Те ж саме сталося і під час суботньої атаки по Ізраїлю, тому що поєднання ізраїльських систем оборони і перехоплень, здійснених військовими США, Великої Британії, Йорданії та Франції, призвело до того, що майже всі ракети і безпілотники не досягли своїх цілей.

"Таким чином, замість виконання обіцянки, даної Верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї, про те, що Ізраїль має бути "покараний", все, чого вдалося домогтися за допомогою безпілотних і ракетних бомбардувань, - це оголити фундаментальну слабкість військової загрози Ірану. Ба більше, іранці продемонстрували решті світу свій істинний статус ворожої держави, яка не тільки спонсорує глобальну мережу ісламістських терористичних угруповань, а й має намір вести війну проти Заходу та його союзників", - пише The Telegraph.

Як пояснює видання, досі Ірану успішно вдавалося замітати сліди, уникаючи прямої конфронтації з Ізраїлем, вважаючи за краще замість цього покладатися на мережу терористичних угруповань.

"Тепер маска спала, і напад Ірану на Ізраїль розкрив справжні наміри Ісламської Республіки... Іран більше не розглядатимуть просто як виклик для західних політиків, а як реальну загрозу безпеці Заходу, з якою необхідно боротися віч-на-віч, чи то зривом його зусиль із придбання ядерної зброї, чи то демонтажем його терористичної інфраструктури".

Атака Ірану по Ізраїлю

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль ракетами і дронами-камікадзе. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було запущено понад 185 безпілотників, понад 36 крилатих і 110 балістичних ракет. Майже 99% із них перехопили, у цьому допомагали союзники.

Водночас у США заявили, що під час атаки щонайменше половина балістичних ракет або не запустилися, або зазнали невдачі в польоті, або розбилися, не досягнувши своїх цілей.

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