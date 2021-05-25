Ім'ям видатного вченого і науковця буде названа вулиця, де розміщується українське посольство.

В Анкарі перейменують вулицю, де розміщується посольство України, на честь видатного мовознавця і поліглота Агатангела Кримського.

Про це у Facebook повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга, який завершує свою дипломатичну місію в Анкарі.

"Розпочинаємо останній мій тиждень у Туреччині з приємних новин - вулиці Агатангела Кримського в Анкарі бути! Отримали позитивну відповідь турецької сторони на наше звернення щодо перейменування однієї з вулиць столиці на вулицю ім. Агатангела Кримського, 150-річчя з дня народження якого ми відзначаємо цього року", - заявив Сибіга.

За словами дипломата, у підсумку вулиця, на якій розташоване українське посольство, буде носити ім’я Агатангела Кримського. Залишилось завершити лише деякі формальності.

Окрім того, зазначив посол, незабаром в центрі Анкари, в одній із найпрестижніших локацій столиці Туреччини, буде відкрито Український парк, який зараз перебуває на стадії впорядкування. Рішення місцевої влади про його створення також прийнято.

Довідка УНІАН. Агатангел Юхимович Кримський - український історик, мовознавець, вчений, орієнталіст, письменник і перекладач, поліглот, один з організаторів Академії наук України.

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Автор: Віталій Саєнко