В Анкарі перейменують вулицю, де розміщується посольство України, на честь видатного мовознавця і поліглота Агатангела Кримського.
Про це у Facebook повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга, який завершує свою дипломатичну місію в Анкарі.
"Розпочинаємо останній мій тиждень у Туреччині з приємних новин - вулиці Агатангела Кримського в Анкарі бути! Отримали позитивну відповідь турецької сторони на наше звернення щодо перейменування однієї з вулиць столиці на вулицю ім. Агатангела Кримського, 150-річчя з дня народження якого ми відзначаємо цього року", - заявив Сибіга.
За словами дипломата, у підсумку вулиця, на якій розташоване українське посольство, буде носити ім’я Агатангела Кримського. Залишилось завершити лише деякі формальності.
Окрім того, зазначив посол, незабаром в центрі Анкари, в одній із найпрестижніших локацій столиці Туреччини, буде відкрито Український парк, який зараз перебуває на стадії впорядкування. Рішення місцевої влади про його створення також прийнято.
Довідка УНІАН. Агатангел Юхимович Кримський - український історик, мовознавець, вчений, орієнталіст, письменник і перекладач, поліглот, один з організаторів Академії наук України.
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