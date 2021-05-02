В Індії зареєстровано найвищий щоденний показник смертності від коронавірусу з початку пандемії.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що за останні 24 години померли 3689 осіб, повідомляє ВВС.
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Як зазначається, в місцевих лікарнях катастрофічно не вистачає ліжок і кисню.
В Індії зареєстровано вже понад 19 мільйонів випадків коронавірусу, більше - тільки в США. Підтверджено понад 215000 смертей, хоча вважається, що реальні втрати набагато вище.
Експерти відзначають, що показники можуть бути істотно занижені через недостатню кількість тестувань і неврахованої кількості людей, які вмирають вдома, особливо в сільській місцевості.
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