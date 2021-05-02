У місцевих лікарнях катастрофічно не вистачає ліжок та кисню.

В Індії зареєстровано найвищий щоденний показник смертності від коронавірусу з початку пандемії.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що за останні 24 години померли 3689 осіб, повідомляє ВВС.

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Як зазначається, в місцевих лікарнях катастрофічно не вистачає ліжок і кисню.

В Індії зареєстровано вже понад 19 мільйонів випадків коронавірусу, більше - тільки в США. Підтверджено понад 215000 смертей, хоча вважається, що реальні втрати набагато вище.

Експерти відзначають, що показники можуть бути істотно занижені через недостатню кількість тестувань і неврахованої кількості людей, які вмирають вдома, особливо в сільській місцевості.

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Автор: Катерина Лиманська