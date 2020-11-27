Хакери з Північної Кореї намагалися отримати доступ до пристроїв співробітників британської AstraZeneca, яка розробила одну з вакцин від коронавірусу.
Читайте такожУ AstraZeneca пояснили, що будуть робити з "аномальною" вакциною від COVID-19Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Згідно з повідомленням, атака була спрямована на велику кількість людей, включаючи співробітників, які працювали над розробкою вакцини від коронавірусу.
Хакери представлялися рекрутерами в LinkedIn і WhatsApp і пропонували роботу. Після цього вони відправляли документи з описом вакансії — в ньому був шкідливий код для отримання доступу до комп'ютера. Джерела агентства відзначають, що спроби зламу виявилися безуспішними.
AstraZeneca, яка увійшла до трійки провідних розробників вакцини проти COVID-19, відмовилася від коментарів з цього приводу.
Вакцина від коронавірусу
- У світі розробляється понад 200 вакцин від COVID-19. До третьої фази клінічних досліджень дійшли тільки кілька з них. Компанії BioNTech і Pfizer, Moderna, AstraZeneca вже повідомили про високу ефективність своїх препаратів.
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