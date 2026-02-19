Росія використовує на фронті РСЗВ 'Культиватор', ідею вкрали у ЗСУ, - Defense Express

Максимальна дальність пусків становить 4 км.

Російські окупаційні війська почали використовувати на фронті кустарну ракетну систему залпового вогню (РСЗВ) під назвою "Культиватор". РосЗМІ повідомляють, що створена ця розробка на базі гусеничного роботизованого комплексу.

Як зазначає видання Defense Express, цю кустарну РСЗВ використовує окремий полк безпілотних систем РФ "Буревестник". Розробка по суті є поєднанням наземної платформи та пускової – переважно, під некеровані ракети. Тут мова про авіаційні блоки УБ-16-57.

"Кожен з блоків має пускові під 16 некерованих авіаційних ракет типу С-5, тобто загальний залп становить 32 ракети. За заявами самих рашистів, ефективна дальність пусків становить 2 км, максимальна – близько 4 км", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що така дальність пусків робить систему надто вразливою до дронів, однак і дозволяє підібратися до лінії зіткнення.

До того ж, пише видання, окупаційні війська РФ віднедавна ставлять на свої НРК маскувальні сітки та мангали. І на "Культиваторі" теж можуть реалізувати щось схоже, аби дозволити йому краще ховатися від FPV-дронів.

Автори нагадують, що рішення з кустарними РСЗВ в окупантів зʼявлялися не раз. Наприклад, були так звані "Чапалахи" з УБ-32 та 2-мм мінометом "Василек".

Але примітно, що такі рішення помічали і в Силах оборони України – у варіанті на шасі МТ-ЛБ.

"До речі, експериментували наші військові і зі встановленням блоків УБ-16-57 на наземні роботизовані комплекси, таке рішення демонстрували минулого року бійці 93 ОМБр. Причому використовували її ще у 2023 році", – акцентувало видання.

Росіяни створили удосконалений бронетранспортер БТР-22 з бойовим модулем "Баліста". Сам модуль оснащений автоматизованою системою керування вогнем з автоматом супроводу цілі.

Раніше розслідування показало, що російські ударні дрони "Герань-2", якими ворог тероризує Україну, майже повністю складаються з іноземних деталей. У них виявили сотні компонентів виробництва США, Китаю та країн Європи.

