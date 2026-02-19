У 1949 році вчені записали моторошні звуки поблизу Бермудських островів: що ж це було

В архівах Вудс-Холського океанографічного інституту виявлено сенсаційну знахідку.

Вчені виявили записи пісень горбатих китів, зроблені майже 80 років тому. Моторошна мелодія була зафіксована 7 березня 1949 року, що робить її найранішою з відомих записів пісень китів в історії. "Цей запис був зроблений вченими Вудс-Холського океанографічного інституту (WHOI) недалеко від Бермудських островів, але в той час вони не розуміли, що саме чують, тому запис так і не був каталогізований", – заявив морський біоакустик і почесний науковий співробітник WHOI Пітер Тіак.

Спів горбатих китів став настільки звичним звуком для багатьох людей у всьому світі, що здається дивним, як морські біологи могли його не впізнати. Однак до відкриття цієї плівки найранішими вважалися записи, зроблені підводними мікрофонами ВМС США в 1950-х роках, пише Discover Wildlife.

Широкій публіці ці звуки відкрив морський біолог Роджер Пейн в 1970-х роках, випустивши альбом Songs of the Humpback Whale. Весь цей час запис 1949 року припадав пилом у сховищі, поки архіваріуси WHOI не виявили його під час оцифрування старих аудіоматеріалів. "Вони відразу зрозуміли, наскільки це значуща знахідка", – зазначив Тіак.

Звуки були зафіксовані під час спільних експериментів з Управлінням військово-морських досліджень США, коли тестувалися гідролокатори і вимірювалася потужність вибухівки. У ті роки підводний запис був у зародковому стані, і дослідники ще мало знали про походження різних звуків моря.

"Даних того періоду в більшості випадків просто не існує", – заявила старший спеціаліст з біоакустики в WHOI Лаела Сайіг. – "Зараз океан став набагато гучнішим через збільшення кількості і типів джерел звуку. Цей запис дозволяє зрозуміти, як звуки горбатих китів змінювалися з часом, а також служить відправною точкою для оцінки того, як людська діяльність формує сучасне звукове середовище океану".

За минулі 80 років океан став набагато більш жвавим і гучним місцем через судноплавство, будівництво і розвідку нафти і газу. Технології також зробили величезний стрибок: аудіо 1949 року, ймовірно, було записано на експериментальний пристрій, відомий як "валіза WHOI", а потім перенесено на пластикові диски за допомогою офісного диктофона Gray Audograph. Сьогодні ж вчені використовують глейдери, гідрофони та автономних підводних роботів.

Оскільки кити пропливають величезні відстані, вивчати їх візуально складно. Прослуховування їх активності допомагає дослідникам більше дізнаватися про їхнє життя. "Підводні звукозаписи – потужний інструмент для захисту вразливих популяцій китів", – підкреслює Тіак.

Повторне відкриття цього запису через стільки років – чудова ілюстрація того, чому дані потрібно зберігати. Як зазначає Ешлі Джестер, директор служби дослідницьких даних WHOI: "Ці плівки нагадують нам, навіщо ми збираємо дані, навіть якщо не відразу розуміємо їх значення".

