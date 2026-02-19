'Ми завжди на боці Куби': Путін розкритикував адміністрацію США за блокаду острову, - CNBC

Росія охарактеризувала ситуацію з паливом в Гавані як "справді критичну".

Президент Росії Володимир Путін різко розкритикував адміністрацію США за блокаду Куби, заявивши, що Москва вважає останні обмеження неприйнятними, повідомляє CNBC.

Видання зазначає, що коментар Путіна з'явився в той час, коли острівна держава бореться з погіршенням економічної кризи, яку порівнюють з найбільшим випробуванням з часів розпаду Радянського Союзу.

"Це особливий період, з новими санкціями. Ви знаєте, як ми до цього ставимося. Ми не приймаємо нічого подібного", - сказав очільник Кремля в середу, 18 лютого, під час зустрічі з міністром закордонних справ Куби Бруно Родрігесом Паррілья, повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

В статті вказується, що Росія, яка десятиліттями була союзником Куби, нещодавно охарактеризувала ситуацію з паливом в Гавані як "справді критичну" і заявила, що активно обговорює, яку допомогу може надати країні.

"Ми завжди були на боці Куби в її боротьбі за незалежність, за право йти своїм шляхом розвитку, і ми завжди підтримували кубинський народ", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія знає про боротьбу Куби за право жити за своїми правилами в останні десятиліття.

"Ми знаємо, наскільки важкими були останні десятиліття для кубинського народу, який боровся за право жити за своїми правилами і захищати свої національні інтереси", - додав він.

Видання поділилося, що США фактично відрізали Кубу від венесуельської нафти після того, як 3 січня розпочали надзвичайну військову операцію з метою повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. В Кубі заявили, що в результаті атаки загинули 32 її громадянина.

Додається, що президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести мита на будь-яку країну, яка постачає Гавані нафту. Він назвав уряд Куби "незвичайною і надзвичайною загрозою".

В статті йдеться, що зменшення запасів нафти на Кубі спонукало Організацію Об'єднаних Націй на початку місяця попередити про можливий гуманітарний "колапс".

Уряд Куби, який засудив тиск з боку США, нещодавно вжив заходів для захисту основних послуг та раціонування постачання палива для ключових секторів. Він також призупинив щорічний фестиваль сигар, який мав відбутися в Гавані наприкінці цього місяця, не надавши деталей щодо нової дати.

Видання поділилося, що фото з Куби свідчать, що останніми днями на вулицях Гавани накопичуються купи сміття, оскільки багато сміттєвозів залишилися з порожніми баками.

Водночас, Білий дім заявив, що в інтересах Куби якомога швидше провести великі зміни, хоча й не закликав до змін в уряді.

"Це режим, що занепадає. Їхня країна руйнується, і тому ми вважаємо, що в їхніх інтересах якомога швидше провести радикальні зміни", - сказала журналістам у середу прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

Ситуація на Кубі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія тимчасово призупинить польоти на Кубу через те, що авіакомпанії повідомили про труднощі із заправкою літаків на острові. Видання Fox News зазначило, що заява РФ пролунала через два тижні після того, як президент США оголосив надзвичайний стан щодо Куби та ввів нові заходи, спрямовані на припинення постачання нафти на острів. В указі від 29 січня Трамп зазначив, що Куба становить "незвичайну та надзвичайну загрозу" національній безпеці США.

Також ми писали, що російський транспортний літак Ил-76 1 лютого приземлився на військовому аеродромі Сан-Антоніо-де-лос-Баньос поблизу Гавани. Примітно, що борт авіакомпанії Aviacon Zitotrans внесений до санкційних списків США, Канади та України за участь у логістичному забезпеченні оборонного сектору РФ. За даними сервісів відстеження польотів, маршрут літака пролягав через Санкт-Петербург і Сочі. Далі він перетнув Атлантику з посадками в Мавританії та Домініканській Республіці. Підкреслюється, що кожна зупинка вимагала офіційного дозволу місцевої влади. Саме цей літак у жовтні 2025 року здійснював рейси до Венесуели безпосередньо перед початком дій, які завершилися зміною влади в Каракасі.

