Джек Лопресті мав досвід військової служби, зокрема під час війни в Афганістані.

Колишній депутат британського парламенту Джек Лопресті долучився до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" однойменного 1-го корпусу Національної гвардії України. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Для мене честь розпочати свою службу у 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, підрозділі, який став символом стійкості та безкомпромісності", - написав він.

Довідка УНІАН. Джакомо (Джек) Лопресті – британський консервативний політик, 1969 року народження. З 2010 по 2024 рік він був депутатом Палати громад (нижня палата британського парламенту) від мажоритарного округу на півночі міста Брістоль (західна Англія), представляючи Консервативну партію (яку свого часу очолювали Борис Джонсон та Ріші Сунак). Під час депутатства Лопресті фокусувався переважно на питаннях оборони, зовнішньої політики та соціальної мобільності.

На останніх парламентських виборах Лопресті зазнав поразки.

З 2007 року Лопресті служив у резерві Британської армії (Territorial Army/Army Reserve), де дослужився до звання капрала. Брав участь у п'ятимісячній військовій місії в провінції Гільменд в Афганістані протягом 2008–2009 рр.

У 2025 році, вже після закінчення політичної кар’єри, колишній депутат добровільно приєднався до Інтернаціонального легіону ЗСУ, де займався питаннями зовнішніх зв'язків, дипломатією, закупівлею озброєнь та роботою з ветеранами.

Як писав УНІАН, наприкінці 2025 року у ЗМІ з’явилися повідомлення, що Інтернаціональний легіон, створений у лютому 2022 року за ініціативою президента Зеленського для іноземних добровольців, фактично припинив існування як самостійна структура в складі Сухопутних військ ЗСУ.

Пізніше у Генеральному штабі пояснювали, що легіон був не розпущений, а інтегрований у штурмові війська української армії.

Однак це рішення викликало значне невдоволення серед іноземних добровольців та українських військових і лідерів думок.

