У Білорусі паніка: чоловіків масово 'гребуть' нібито на військові збори, – ЗМІ

Нічого подібного в попередні роки не спостерігалося, кажуть білоруси.

Чоловіки із західних регіонів Білорусі масово отримують повістки на позапланові військові збори. Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що це викликало ажіотаж у соцмережах, білоруси активно обговорюють процес та обурюються, що збір на навчання проводять поспіхом і забирають навіть багатодітних батьків.

Редакція розслідувань "Суспільного" звернула увагу, що попередні військові збори такого обговорення не викликали.

При цьому наводять допис тату-майстрині Ангеліни Мовлян із Гродна, котра зазначає, що її чоловік отримав повістку о восьмій ранку, а вже о 18-й його забрали і тепер він на полігоні, можливо, буде там місяць. У коментарях до її допису згадували два топоніми: місто Слонім Гродненської області та село Баранки Берестейської області, де збирають резервістів.

Також "Суспільне" цитує допис Ольги Кравчук із Гродна, котра зазначає, що після того, як її чоловіка забрали на збори і він сів в автобус, то звʼязок із ним зник.

Автоінструктор Кирило Алісієвіч із Гродна у відповідь на коментар про те, що це звичайні щорічні збори, відповів, що звичайні вони б були, якби про це попередили завчасно. При цьому додав, що коли в один день забирають більш як 4-5 тисяч одразу, то це вже не звичайні збори.

"Суспільне" цитує Вероніку Добренко із Гродна, яка зазначає, що причина паніки в тому, що дуже багатьох забирають, зокрема тих, хто є багатодітними із маленькими дітьми, дівчат-медсестер. При цьому додає, що забирали й раніше, але такої масовості не було.

В той же час Ірина Машарська, родом із Полоцька, яка активно в коментарях у соцмережах виступає проти Путіна і Лукашенка, зазначає, що це не дивує, бо Білорусь підтримує Росію у війні проти України. Нагадала, що Білорусь зброю виробляє для РФ, і саме з цієї країни неофіційно бомблять Україну. Вона наголосила, що війна близько, і білоруси пов'язані з агресором як співучасники.

"Суспільне" також розміщує коментар ветлікарки Катерини Палякової з Гродна, котра недавно вийшла заміж і народила дитину. "Чоловіка забрали, принесли повістку ледь не вночі 16-го. У нас немовля, він пішов на роботу, а там ще одна повістка. 17-го зʼявитися о 15:00. О 19:00 його вже забрали, на всі діагнози – мої, дитини і чоловіка – сказали: "Байдуже". І повезли. Де він зараз, що з ним – я не знаю. Звʼязку немає, забрали телефони. Єдине, що встиг сказати: "Підрив воєнного часу". Забрали орієнтовно до 23-26 березня", - зазначила вона.

Журналісти білоруського опозиційного видання "Зеркало" під легендою телефонували у військкомати країни та запитували, чому збір відбувається з таким поспіхом, де їм підтвердили, що повістки видають сьогодні на сьогодні, а не так, як було зазвичай, коли можна було з’явитися протягом тижня.

На запитання чому такий поспіх, послали за відповіддю до міністра оборони, військового комісара. При цьому припустили, що поспіх викликаний тим, що йдеться не про планові збори, а про перевірку мобілізаційної готовності.

Ситуація в Білорусі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна розпочинає створення власних виробничих потужностей для випуску боєприпасів. Йдеться, зокрема, про 152-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню типу "Град", а також постріли для гранатометів.

За словами білоруського лідера, у війні проти України ключову роль і надалі відіграють "звичайні" засоби ураження, передусім артилерія, а витрати боєприпасів залишаються надзвичайно високими. Саме це, за його твердженням, і стало підставою для рішення налагодити власне виробництво.

