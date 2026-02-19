Трамп придумав нову посаду для свого зятя

Президент заявив, що Кушнер зосередиться на укладенні нових дипломатичних угод.

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру, представивши це рішення на заході "Рада миру", на якому були присутні більше десятка світових лідерів. Про це пише Politico.

Він високо оцінив зусилля своєї нової організації щодо стабілізації та відновлення Гази, включаючи обіцянку виділити 10 мільярдів доларів США, хоча подробиці того, на що саме будуть витрачені ці кошти, поки що неясні.

Трамп заявив, що Кушнер зосередиться на укладенні нових дипломатичних угод, і похвалив його попередню роль у переговорах на Близькому Сході, включаючи Авраамські угоди.

"Дуже розумний хлопець. Ми робимо Джареда також посланцем миру. Вони обидва посланці миру, і я вам скажу ось що. Я спостерігаю за цими хлопцями і кажу: принаймні, ми захищені з точки зору інтелекту", - сказав Трамп про Кушнера і Стіва Віткоффа, який вже є спеціальним посланцем.

Відзначається, що Кушнер, який обіймав посаду старшого радника в першій адміністрації Трампа, відіграв центральну роль у зусиллях адміністрації з нормалізації відносин між Ізраїлем і низкою арабських держав. Кушнер і Віткофф працювали разом протягом усієї другої адміністрації Трампа над переговорами на Близькому Сході і в ході російсько-української війни. Він сказав:

"Ми не можемо змінити минуле, але я думаю, що те, що ви бачите сьогодні, показує, що ми потенційно можемо змінити майбутнє, якщо зосередимося і будемо діяти правильно... Якщо євреї і мусульмани будуть працювати разом, ізраїльтяни і палестинці, американці, англійці і болгари, люди з усього світу, тоді ми зможемо об'єднатися заради спільної мети - миру і єдності".

Трамп заявив, що його рада залучила 7 мільярдів доларів інвестицій від країн-учасниць для фінансування відновлення Гази. Пізніше він сказав, що США виділять на це близько 10 мільярдів доларів - "невелика сума в порівнянні з вартістю нескінченної війни".

Президент сказав, що сподівається, що Іран укладе угоду про обмеження своєї ядерної програми, програми, яка, за словами президента, була знищена всього кілька місяців тому ударами США.

Однак він залишив відкритою можливість війни, перекинувши величезні військові ресурси в Перську затоку в рамках підготовки до можливого нападу.

"Можливо, нам доведеться піти далі, а може і ні. Ви дізнаєтеся про це, ймовірно, протягом наступних 10 днів", - зазначив Трамп.

Переговори щодо України - заяви Кушнера

Раніше він говорив, що більшість питань щодо надання гарантій безпеки для України вже вирішено, але це ще не означає, що мир буде в кінці кінців досягнутий.

