Китай отримав дешеві 'боєприпаси' завдяки нападу США на Венесуелу, - Reuters

Аналітики вважають, що дії Трампа не пришвидшать вторгнення на Тайвань, але дозволять Пекіну жорсткіше просувати свої територіальні претензії.

Напад США на Венесуелу може спонукати Китай активніше просувати свої територіальні претензії щодо Тайваню та Південнокитайського моря, однак не призведе до пришвидшення потенційного вторгнення на острів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на оцінки міжнародних аналітиків.

За їхніми словами, стратегічні розрахунки лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо Тайваню залишаються відокремленими від подій у Латинській Америці та значною мірою залежать від внутрішньої ситуації в КНР, а не від дій Вашингтона.

Водночас захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час операції США, санкціонованої Дональдом Трампом, створює для Пекіна несподіване дипломатичне вікно можливостей. Китай, імовірно, використає цю ситуацію для посилення критики Сполучених Штатів та зміцнення власних позицій на міжнародній арені.

Відео дня

Аналітики зазначають, що Пекін може апелювати до дій Вашингтона, захищаючи свою позицію з територіальних питань – зокрема щодо Тайваню, Тибету, а також спірних островів у Східнокитайському та Південнокитайському морях.

"Вашингтон давно звинувачує Китай у порушенні міжнародного права, але зараз сам завдає шкоди власній позиції", – заявив Вільям Ян, аналітик Міжнародної кризової групи.

"Це створює багато можливостей і дешевих "боєприпасів" для Китаю, щоб у майбутньому чинити опір США", – додав він.

Китай вважає демократично керований Тайвань своєю провінцією – позицію, яку уряд острова рішуче відкидає. Пекін також претендує майже на всю акваторію Південнокитайського моря, що суперечить вимогам кількох країн Південно-Східної Азії, які також заявляють права на частини цього стратегічно важливого торгового маршруту.

Операція США у Венесуелі

Як повідомляв УНІАН, вранці суботи у столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи. Американські військові захопили Мадуро та його дружину і вивезли до США.

На тлі цих новин президент США Дональд Трамп сказав, що братиме участь у подальших політичних змінах у Венесуелі після відсторонення Мадуро, щоб не допустити приходу до влади подібної йому людини.

Вас також можуть зацікавити новини: