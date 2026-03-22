Орбан порівняв 'тиск' на Угорщину з боку Зеленського та ЄС з часами комунізму

Орбан заявив, що його уряд не відступить.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв нинішній "опір тиску України та Брюсселя" зі скиданням комуністичної влади в його країні. Таку думку він висловив на своїй сторінці в соцмережі X.

Орбан заявив, що раніше Угорщина повалила комунізм і боролася за свою свободу. Він додав, що угорський уряд свого часу побудував християнську, сімейну та патріотичну державу.

"А тепер Зеленський і брюссельці думають, що ми відступимо? Не смішіть мене", - додав прем'єр Угорщини.

Спецслужби РФ хотіли інсценувати "замах" на Орбана

Раніше The Washington Post з посиланням на дані європейської розвідки писало, що Служба зовнішньої розвідки РФ (СЗР) розглядала сценарій інсценування замаху на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб вплинути на результати парламентських виборів.

За інформацією журналістів, російські оперативники занепокоїлися різким зниженням підтримки Орбана напередодні виборів. У внутрішньому звіті, який отримали європейські спецслужби, пропонувалося реалізувати сценарій, який мав "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії".

Вас також можуть зацікавити новини: