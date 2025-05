Він може прилетіти на суд.

Російський бізнесмен, співзасновник месенджера Telegram Павєл Дуров заявив, що готовий свідчити про нібито спробу втручання у вибори президента Румунії.

Лідер ультраправої партії "Alliance for the Union of Romanians" Джордже Сіміон закликав Конституційний суд країни анулювати президентські вибори через зовнішнє втручання. За словами кандидата в президенти, у нього нібито вже є докази цих порушень:

"Ані Франція, ані Молдова, ані будь-хто інший не має права втручатися у вибори іншої держави. До всіх румунів: терміново зверніться до Конституційного суду з проханням скасувати цей фарс. Ми не здамося і не зрадимо! Це лише початок великої перемоги!".

Дуров зробив репост цього допису в мікроблозі X, написавши наступне: "Я готовий приїхати і дати свідчення, якщо це допоможе румунській демократії".

За даними Politico, 12 травня прокуратура Парижа відмовила засновнику Telegram у дозволі на виїзд до Сполучених Штатів Америки для "переговорів з інвестиційними фондами". Там дійшли висновку, що ця поїздка не видається необхідною або виправданою.

Вибори у Румунії

Нагадаємо, попередні президентські вибори були скасовані через виявлені порушення. Переможцем першого туру тоді став ультраправий кандидат Келін Георгіску, однак після оприлюднення розвідданих, які свідчили про масштабну кампанію впливу з боку Росії, Конституційний суд анулював результати виборів.

У повторних виборах перемогу здобув незалежний кандидат і мер Бухареста Нікушор Дан, отримавши 53,6% голосів. Сіміон, який набрав 46,4%, спочатку визнав поразку, але згодом заявив про фальсифікації.

Засновник Telegram Дуров заявив, що отримував запити від західноєвропейського уряду, ймовірно Франції, з вимогою обмежити консервативні голоси в Румунії на платформі.

У Франції заперечили ці звинувачення. Варто нагадати, що Дуров перебуває під слідством у Франції за підозрою у можливому сприянні злочинній діяльності через недостатню модерацію контенту в Telegram.

