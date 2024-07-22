Фанати помітили значну схожість між вбранням політика та одягом персонажа мультсеріалу.

Сценарист мультсеріалу "Сімпсони" Ел Джин відреагував на припущення, що ситком "передбачив" Камалу Гарріс як ймовірного кандидата від Демократичної партії, пише The Independent.

Багато хто вважає, що "Сімпсони" передбачили потенційну участь Гарріс у президентських перегонах, адже в епізоді 11 сезону під назвою "Барт у майбутнє" його сестра Ліза стає президентом.

Фанати помітили значну схожість між вбранням політика та одягом Лізи в епізоді, в якому вона носила перлинні сережки, перлове намисто та фіолетовий піджак.

На тлі цього на своїй сторінці у соцмережі X Джин поділився світлинами Лізи та Гарріс в однаковому вбранні.

"Передбачення Сімпсонів, частиною якого я пишаюся", - зазначив він у підписі до свого допису.

У виданні додали, що такий випадок є далеко не першим, коли мультсеріал "передбачив" важливі політичні події. До прикладу, обрання Трампа президентом США та заворушення на Капітолійському пагорбі у 2021 році.

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Як писав УНІАН, віцепрезидент США Камала Гарріс вперше виступила на публіку після того, як Джо Байден оголосив, що йде з президентських перегонів. За її словами, досягнення Байдена не мають аналогів у сучасній історії.

"За один термін він вже перевершив спадщину більшості президентів, які перебували на посаді два терміни", - наголосила вона.

Водночас видання Politico дізналось, чому та як Байден вирішив зняти свою кандидатуру.

"Президент тижнями наполягав на тому, що він як і раніше є найкращим кандидатом, щоб перемогти Дональда Трампа, навіть на тлі зростаючої кількості доказів того, що його підтримка з боку законодавців-демократів і виборців невпинно погіршується", - розповіли журналісти.

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