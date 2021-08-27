Глава Міноборони Казахстану готовий покинути свій пост через трагедію на території військової частини.

Внаслідок пожежі та вибухів у Казахстані на складі інженерних боєприпасів у Жамбильській області загинули щонайменше 5 військовослужбовців. Серед них військовий прокурор і начальник пожежної команди. Міністр оборони країни Нурлан Єрмекбаєв оголосив, що готовий піти у відставку.

Як повідомили 27 серпня у прес-центрі Міністерства оборони Республіки Казахстан, серед загиблих двоє військовослужбовців за контрактом - сержант і єфрейтор, службовець воєнізованої охорони, а також військовий прокурор Південного регіону і начальник пожежної команди.

Повідомляється, що сержант Марат Мешінбай і єфрейтор Руслан Жанболатов з перших хвилин загоряння перебували у складі пожежної команди військової частини та гасили вогонь. Поблизу вибухів вони отримали травми, несумісні з життям.

Службовець воєнізованої охорони Оразбек Далібаєв ніс службу помічником начальника варти з охорони складу і також загинув від вибухів боєприпасів.

Четвертим загиблим став військовий прокурор Південного регіону полковник юстиції Арман Капезов.

Незабаром відомство повідомило про п'ятого загиблого. Ним виявився військовослужбовець, начальник пожежної команди старшина контрактної служби Єркін Надірбеков. Він безпосередньо керував роботою з гасіння пожежі на складі інженерних боєприпасів і загинув на місці події після вибуху. Раніше значився серед військовослужбовців, про місцеперебування яких вранці 27 серпня не було відомостей.

Tengrinews.kz із посиланням на прес-службу Міністерства оборони повідомляє, що міністр оборони Нурлан Єрмекбаєв готовий піти у відставку після вибухів у Жамбильській області. Він був призначений на посаду в серпні 2018 року.

"У відомстві підкреслили, що рішення про відставку ухвалить керівництво країни. За даними міністерства, зараз усі сили спрямовані на ліквідацію наслідків НП біля Тараза", - пише видання.

О 10:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) влада Жамбильської області повідомляла, що вибухи на об'єкті припинилися.

Читайте також"Я бачив кінець світу": очевидець теракту в Кабулі розповів, як все відбувалося"В обласному центрі підготовлено понад 400 місць для евакуйованих із зони аварії. Додатково може бути розгорнуто ще 1000 ліжко-місць. Для надання швидкої медичної допомоги залучено 37 бригад швидкої медичної допомоги, серед них 3 бригади медичної авіації. ... Станом на 10:00 годину 27 серпня (7:00 за Києвом - УНІАН) у пунктах тимчасової евакуації перебувають 29 осіб, для них створені необхідні умови, їм надано сніданок. Усі, хто перебуває в пунктах евакуації, сьогодні залежно від ситуації можуть повернутися у свої будинки", - йдеться в повідомленні.

З 88 постраждалих у лікарнях залишаються 28 пацієнтів, 6 із них у важкому стані.

В єдину диспетчерську службу Жамбильської області загалом надійшло 473 звернення.

Вибухи в Казахстані: що сталося

26 серпня у Жамбильській області Казахстану прогриміла серія вибухів на складі дислокованої в районі військової частини. Повідомлялося, що в результаті були поранені щонайменше 32 людини.

Місцева влада евакуювала жителів довколишніх населених пунктів.

За словами заступника Міністра оборони Казахстану, вибухи слідували за пожежею на військовому об'єкті, де зберігалися вибухонебезпечні речовини інженерського призначення.

Автор: Катерина Комолова