Злочинець відмовляється відпустити жінок, незважаючи на те, що одній з них стало погано.

У грузинському місті Кутаїсі озброєний чоловік у камуфляжі захопив 12 заручників у філії "Банку Грузії". На тілі у нього обладнання, яке схоже на детонатори. Грабіжник вимагає $2 мільйони, мікроавтобус і вертоліт, на якому він покине територію, прапор Росії і, ймовірно, рацію.

Про це повідомило видання "Новини-Грузія".

Якщо його вимоги не будуть виконані або поліція почне штурм, злочинець погрожує активувати вибуховий пристрій.

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Кілька годин тому біля банку приземлилися два вертольоти. На одному з них прибув глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі.

Зазначається, що одній з жінок-заручниць стало погано через слабке серце. Ліки для неї передали в будівлю через вікно, після чого за вимогою грабіжника його закрили. Відпускати або обмінювати жінок чоловік відмовляється.

За даними видання, в поліції заявили, що гроші для грабіжника вже в дорозі.

Нагадаємо, в серпні з тунелю під Ватиканом рятувальники дістали ймовірного грабіжника банків.

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