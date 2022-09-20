У грузинському місті Кутаїсі озброєний чоловік у камуфляжі захопив 12 заручників у філії "Банку Грузії". На тілі у нього обладнання, яке схоже на детонатори. Грабіжник вимагає $2 мільйони, мікроавтобус і вертоліт, на якому він покине територію, прапор Росії і, ймовірно, рацію.
Про це повідомило видання "Новини-Грузія".
Якщо його вимоги не будуть виконані або поліція почне штурм, злочинець погрожує активувати вибуховий пристрій.
Кілька годин тому біля банку приземлилися два вертольоти. На одному з них прибув глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі.
Зазначається, що одній з жінок-заручниць стало погано через слабке серце. Ліки для неї передали в будівлю через вікно, після чого за вимогою грабіжника його закрили. Відпускати або обмінювати жінок чоловік відмовляється.
За даними видання, в поліції заявили, що гроші для грабіжника вже в дорозі.
Нагадаємо, в серпні з тунелю під Ватиканом рятувальники дістали ймовірного грабіжника банків.