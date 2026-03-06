Перші 100 годин війни з Іраном коштували США майже $4 млрд, - CSIS

Аналітики підрахували, що щоденні витрати США на операцію "Епічна лють" становили майже 900 мільйонів доларів.

Перші сто годин військової операції США проти Ірану під назвою "Епічна лють" обійшлися американському бюджету приблизно у 3,72 мільярда доларів. Таку оцінку оприлюднили експерти Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За їхніми підрахунками, середні витрати становили близько 891,4 мільйона доларів на добу.

Найбільшою статтею витрат стали боєприпаси, використані під час ударів по території Іран. За перші 100 годин бойових дій американські військові застосували бомби та ракети загальною вартістю приблизно 3,1 мільярда доларів.

Експерти зазначають, що частина витрат – зокрема на експлуатацію військової техніки – уже була передбачена в оборонному бюджеті США. Водночас значна частина витрат не входила до початкових планів і може вимагати додаткового фінансування для Міністерство оборони США.

За оцінкою аналітиків, ці кошти можуть бути покриті або через додаткові бюджетні асигнування, або шляхом перерозподілу вже виділених оборонних ресурсів.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану. Сьогодні Трамп заявив, що не встановлює жодних часових рамок для завершення війни з Іраном. Раніше він припускав, що конфлікт може тривати приблизно чотири-п’ять тижнів.

Також Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні бути залучені до процесу вибору наступного керівника Ірану. Він також припустив, що син покійного лідера Моджтаба Хаменеї, якого називали одним із головних претендентів на владу, навряд чи стане наступником.

