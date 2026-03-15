Трамп відмовився укладати угоду про припинення вогню з Іраном, назвавши головну причину

Американський лідер розповів про повне знищення ракетного потенціалу ісламської республіки та анонсував остаточне розгромлення військових об'єктів за лічені дні.

США та Ізраїль продовжують масові авіаударами по критичних об'єктах Ірану. Попри повідомлення про скрутне становище Тегерана, Білий дім наразі не вбачає можливості для дипломатичного врегулювання конфлікту на поточних умовах. Про це президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю NBC News.

Він чітко дав зрозуміти, що не поспішає підписувати мирні документи. За словами американського лідера, Тегеран уже "хоче укласти угоду", проте Вашингтон має іншу позицію.

"А я не хочу цього робити, тому що умови поки недостатньо хороші", - підкреслив Трамп у розмові з журналістами.

Відео дня

Як зазначає видання, президент відмовився конкретизувати вимоги США, заявивши: "Я не хочу вам цього говорити". Водночас він підтвердив, що фундаментальною частиною будь-яких майбутніх домовленостей має стати повна і абсолютна відмова Ірану від ядерних амбіцій. Трамп наполягає, що будь-які фінальні умови мають бути "вкрай надійними" та "дуже чіткими".

Щодо перебігу бойових дій, лідер заявив, що іранська армія фактично позбавлена засобів захисту та нападу.

"Ми знищили більшу частину їхніх ракет. Ми знищили більшу частину їхніх безпілотників. Ми практично повністю зупинили їхнє виробництво ракет і безпілотників", - цитує слова президента ЗМІ.

Він також додав, що залишки виробничих потужностей будуть ліквідовані протягом двох наступних днів.

14 березня, агентство Reuters повідомляло, що адміністрація Трампа вже відхилила пропозиції кількох близькосхідних країн, які намагалися виступити посередниками у переговорах. За даними джерел агентства, Вашингтон ігнорує спроби налагодити канали комунікації, поки військові цілі не будуть досягнуті в повному обсязі.

Український фактор у війні на Близькому Сході

Раніше УНІАН писав, що мирні переговори щодо завершення війни в Україні фактично зайшли в глухий кут через те, що увага Трампа переключилася на конфлікт з Іраном. Дипломати ЄС зазначають, що Близький Схід став пріоритетом для Вашингтона, що послабило тиск на Росію та поставило під загрозу зусилля США як посередника. Через нову кризу постачання американської зброї, зокрема систем ППО, переорієнтовується на ізраїльський напрямок, створюючи дефіцит ресурсів для України.

Додамо, що іранська влада офіційно пригрозила Україні ракетними ударами, назвавши її територію "законною ціллю" через допомогу Ізраїлю. Приводом для погроз стала передача Києвом технологій та досвіду боротьби з дронами-камікадзе типу "Шахед", які Тегеран постачає Росії. Іранський депутат Ібрагім Азізі заявив, що підтримка Ізраїлю українськими безпілотниками та консультаціями робить Україну учасником конфлікту на Близькому Сході.

