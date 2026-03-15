Морська піхота США шукає 'плащ-невидимку', спираючись на досвід війни в Україні, – BI

Досвід війни в Україні змусив Корпус морської піхоти США прискорити пошук відповідних рішень.

Морська піхота США шукає новий елемент верхнього одягу для захисту своїх підрозділів від загроз на полі бою, здатних "бачити" крізь традиційний камуфляж і укриття.

Сучасне поле бою стає дедалі насиченішим датчиками, зокрема технологіями тепловізійного бачення, які можуть виявляти теплові сигнатури людей і транспортних засобів в інфрачервоному діапазоні електромагнітного спектра. Багато безпілотників у війні в Україні оснащені тепловізійними камерами, які використовуються з летальними наслідками. Українські війська шукали рішення, і тепер це робить морська піхота США, пише Business Insider.

У середу морські піхотинці опублікували нове оголошення про "пошук джерел", оголосивши про пошук постачальників, які могли б створити камуфляж для зниження ймовірності інфрачервоного виявлення. Бажаний предмет одягу назвали "мультиспектральною маскувальною накидкою" (Multispectral Camouflage Overgarment).

Технічні вимоги до "невидимості"

У публікації йдеться, що вона забезпечить "індивідуальне управління сигнатурою" шляхом "пом'якшення виявлення у візуальному, ближньому інфрачервоному та короткохвильовому інфрачервоному спектрах, а також придушення теплових сигнатур у середньохвильовому та довгохвильовому інфрачервоних діапазонах, щоб знизити ймовірність виявлення тепловими датчиками".

Накидка призначена для того, щоб приховати зовнішність морського піхотинця не тільки від неозброєного ока та приладів нічного бачення, але й від сучасних інфрачервоних і теплових датчиків, що використовуються дронами та системами спостереження.

Для досягнення цієї мети Корпус шукає "цільну конструкцію вільного крою великого розміру, що забезпечує повне покриття тіла, включаючи індивідуальне спорядження та обладнання", йдеться в документі. Вона повинна одягатися протягом 15 секунд поверх уніформи та спорядження морського піхотинця, будь то в бойових умовах або під час тренувань.

Масштаби виробництва та терміни

Плащ може значно скоротити відстань, з якої виявляються морські піхотинці, що ускладнить противнику їх пошук за допомогою наземних і повітряних датчиків. Він також повинен функціонувати при екстремальних температурах і в різних умовах навколишнього середовища. Служба заявляє, що має намір надати військам понад 61 000 таких плащів до 2030 фінансового року.

Військові США давно усвідомили необхідність у таких можливостях, але масове поширення датчиків на дешевих дронах у війні в Україні посилило терміновість.

"Ми знаємо, що системи захоплення [цілей] противника дуже і дуже функціональні: якщо ви бачите ціль, то за допомогою високоточних боєприпасів... ви можете її вразити", – заявив законодавцям у 2019 році генерал Марк Міллі, який тоді був начальником штабу армії. "Тому системи камуфляжу, які розбивають електронні та теплові сигнатури, мають критичне значення".

Минулого року міністр армії Ден Дрісколл прямо висловився про сучасне поле бою в Україні під час подкасту War on the Rocks, заявивши, що "ви не можете рухатися, не будучи поміченими". Він сказав, що це вимагатиме змін у методах роботи сухопутних військ.

У березні минулого року 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада України у Facebook поділилася відеозаписом своїх зусиль у боротьбі з тепловізорами, представивши те, що вона назвала антитепловізійними костюмами.

"Це не фантастика. Це реальність сучасної війни. Тепловізійні костюми змінюють правила гри на полі бою, роблячи солдатів невидимими для ворожих тепловізійних камер і дронів. Такі технології критично важливі для штурмових груп, розвідки, снайперів і навіть евакуаційних місій. І це лише початок", – йдеться у підписі 56-ї бригади під відео.

