Радник керівника ОП зазначив, що у НАТО багато ефективної зброї, але там не готові її використовувати.

Країни НАТО психологічно не готові до війни з Росією. Єдиний шанс перемогти РФ – зробити це в Україні, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Нескінченна поява планів про те, що через 3-5 років Росія буде готова атакувати країни НАТО. Що мене тут вражає найбільше – це тотальна психологічна неготовність країн НАТО до війни як такої. У них досить багато зброї, вона набагато ефективніша, але вони не готові її використовувати. Відповідно, якщо через 5 років Росія збереже ті темпи мілітаризації та авторитарності, в якій вона сьогодні перебуває, у НАТО немає жодного шансу", – пояснив він в інтерв'ю телеканалу Freedom.

На думку Подоляка, країни НАТО ніколи не будуть готові психологічно до війни з Російською Федерацією. І це розуміють у Росії.

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"Тому Росія поступово в цій війні підвищує ставки, поступово скасовує всі табу, поступово скасовує всі правила. Зокрема, правила ведення воєн. І, відповідно, готує плацдарм, якщо вона зараз не програє в Україні", – продовжив він.

Радник керівника ОП підкреслив, що єдина можливість перемогти РФ – перемогти її в Україні.

НАТО і Росія

Фінське видання Iltalehti Journal із посиланням на джерела в НАТО повідомляє, що Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі Альянсу. За оцінками джерел, Росія намагатиметься вийти на кордони Туркуського договору 1743 року.

Крім того, німецький міністр оборони Борис Пісторіус припустив, що Росія через кілька років може атакувати територію НАТО. Він підкреслив, що зараз РФ за кілька місяців виробляє більше озброєнь і боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу разом узяті за рік.

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