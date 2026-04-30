Американський високопоставлений генерал визнав, що Росія допомагає Ірану у війні

Про це стало відомо під час слухань у Конгресі.

Росія здійснювала "певні дії", щоб допомогти іранським військовим протистояти США. Про це заявив під час слухань у Конгресі голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, пише The Guardian.

Це він сказав у відповідь на репліку сенатора Роджера Вікера, який висловив думку, що Росія "докладає серйозних зусиль, щоб підірвати наші успіхи в Ірані" і попросив Кейна прокоментувати цю інформацію.

"Там точно є якісь дії", - сказав генерал Кейн, відмовившись вдаватися в подробиці, посилаючись на публічний характер слухань.

Вікер підкреслив, щодії Москви спрямовані на підрив американських зусиль.

"Немає сумнівів, що Росія Володимира Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля щодо досягнення успіху в Ірані", - заявив він.

У США знайшовся союзник у справі розблокування Ормузької протоки

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав участь своєї країни в місії США щодо забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, найближчим часом він представить цю пропозицію Державній раді оборони. Крім того, за словами Науседи, для відправки литовських військових у зону конфлікту буде потрібна згода парламенту.

ВМС Литви включають три мінні тральщики типу "Hunt", чотири патрульні катери "Flyvefisken", а також буксири та інші допоміжні судна.

Як РФ допомагає Ірану

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що США ігнорують переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану завдавати ударів по американських базах на Близькому Сході, адже "довіряють" російському диктатору Володимиру Путіну.

За його словами, він намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці між РФ та Іраном.

