Бессент назвав нову ціль для атак США в війні проти Ірану, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп вимагає від Ірану відкрити до понеділка, 23 березня, водний шлях в Ормузькій протоці.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що американо-ізраїльські удари по Ірану спрямовані на знищення його укріплень уздовж Ормузької протоки, тоді як іранське керівництво має до понеділка виконати вимогу президента Дональда Трампа щодо відкриття цього водного шляху, повідомляє Bloomberg.

За словами Бессента, США можуть знищити ВПС та ВМС Ірану, а також не залишити країні можливості виготовляти ядерну зброю.

"Трамп вживе будь-яких необхідних заходів для досягнення заявлених цілей США, включаючи знищення іранських ВПС та ВМС, позбавлення Ірану можливості мати ядерну зброю та його здатності проєктувати силу на міжнародному рівні", - заявив Бессент у неділю в програмі NBC "Meet the Press".

Відео дня

Видання зазначає, що заява міністра фінансів США, а також вимога президента США Дональда Трампа, висунута Ірану в суботу, 21 березня, стали сигналом рішучості на тлі стрімкого зростання цін на нафту та бензин, що чинить внутрішній тиск на адміністрацію в рік проміжних виборів.

"Проводиться кампанія з використанням військових ресурсів для послаблення іранських укріплень уздовж протоки, яка триватиме доти, доки вони не будуть повністю зруйновані. Іноді для деескалації ситуації доводиться вдаватися до ескалації", - зауважив Бессент.

Видання нагадало, що вже четвертий тиждень триває війна, і зростання цін на нафту позначається на всій економіці. Американська автомобільна асоціація поділилася даними, що середня ціна галону бензину в США за місяць зросла на 34%.

Окрім цього, генеральний директор United Airlines Holdings Inc. Скотт Кірбі минулого тижня попередив, що якщо ціна на нафту становитиме 175 доларів, це призведе до різкого зростання вартості авіаційного палива.

В статті зазначається, що Трамп та його найближчі помічники стверджують, що тимчасове підвищення цін є виправданим з огляду на мету усунення довгострокової загрози з боку Ірану.

"Давайте просто візьмемо 50 днів тимчасового підвищення цін. Ціни знизяться, і натомість ми отримаємо 50 років без іранського режиму, що володіє ядерною зброєю", - сказав Бессент в інтерв’ю NBC.

При цьому, на запитання, коли може відбутися зниження цін на нафту, Бессент не зміг надати чітку відповідь.

"Я не знаю, чи це буде 50 днів. Я не знаю, чи це буде сто днів", - сказав він.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив про крах Ірану. Він додав, що тепер найбільшим ворогом Америки є "радикально ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія". Примітно, що очільник Білого дому вирішив жартом відповісти на питання журналістів під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїті, чому він не повідомив союзникам про свої плани щодо Ірану. Трамп заявив, що США хотіли влаштувати "сюрприз" й зазначив, що "хто, як не Японія, розбирається в сюрпризах".

Також ми писали, що генерал австралійської армії, військовий аналітик Мік Раян припускає, що військова кампанія проти Ірану поставила Вашингтон перед складним питанням - чи варто залучати сухопутні війська. Раян констатував, що перевага в повітрі та на морі не гарантує досягнення політичних цілей, США мають купу таких прикладів в своїй історії. Тому, на думку експерта, в Вашингтоні наразі вирішують, чи допоможе наземна операція перемогти США Іран або ж, навпаки, втягне країну в тривалий та виснажливий конфлікт, наслідки якого можуть бути непередбачуваними.

