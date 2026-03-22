Трамп оголосив Іран розгромленим і назвав свою наступну жертву: це не Куба і не Китай

Судячи з твітів президента США, він планує розпочати другу громадянську війну в історії своєї країни.

Президент США Дональд Трамп вважає, що вже переміг Іран. Тепер у Америки залишився лише один ворог, вважає він.

"Тепер, після краху Ірану, найбільшим ворогом Америки є радикально ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія!" - написав він у соцмережі Truth Social.

Інші заяви Трампа

Як писав УНІАН, останнім часом президент США Дональд Трамп зробив низку скандальних заяви, що спричинили критику як усередині країни, так і за її межами. Зокрема, напередодні у США помер колишній директор ФБР Роберт Мюллер, який очолював розслідування щодо втручання Росії у вибори США 2016 року. У межах цієї справи він, зокрема, висунув обвинувачення 12 громадянам РФ. Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть Мюллера різкою заявою, написавши, що радий його смерті та звинувативши його у шкоді невинним людям.

Також ми розповідали, що під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїті Трамп відповів на питання журналістів, чому Вашингтон не повідомив союзників про свої плани щодо нападу на Іран. На що президент США відповів:

"Не варто подавати багато сигналів… Ми нікому не говорили, бо хотіли влаштувати сюрприз. Хто, як не Японія, розбирається в сюрпризах? Вам слід було попередити мене про Перл-Харбор".

Хоч у залі це викликало стриманий сміх, у Японії заяву сприйняли критично, вказуючи на недоречність легковажних згадок про події Другої світової війни та можливу шкоду для відносин між країнами.

